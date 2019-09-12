Не было бы у тебя ствола, я бы тебе, – Алиев поскандалил с полицейскими: видео

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Александр Алиев
Александр Алиев / m.1927.kiev.ua

Полиция остановила машину, в которой находился бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев. Событие, вероятно, состоялось в Киеве.

В сеть попали несколько видео разговора Алиева с правоохранителями. Из слов футболиста становится понятно, что полицейские остановили автомобиль с ним.

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Это разозлило Александра и разговор с полицейскими был на повышенных тонах. Алиев пытался узнать причину остановки.

Футболист что-то хотел "показать" полицейским, которые не повелись на провокации Александра. "С*ка, не было бы у тебя ствола, я бы тебе...", – сказал Алиев.

Видео разговора Алиева с полицейскими

Ранее Спорт 24 писал, что в сеть попало видео, на котором супруги Алиевы скандалят и Александр наносит бывшей жене несколько ударов в присутствии малолетних детей.

После завершения карьеры профессионального футболиста Александр тренировал и играл за команды любительского уровня.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Скандал
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