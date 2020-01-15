Не делите на московских, киевских и западенцев: Усик назвал свою формулу мира в Украине

Украинский боксер Александр Усик поделился своим мнением о нынешней ситуации в стране.

Отвечая на вопрос о мире в Украине, боксер заявил, что в первую очередь надо навести дружбу внутри страны и не нужно разделять людей.

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Нам надо в себе сначала помириться. Нужно не разделять. А второе - не сваливать все на предшественников. У нас же так: если у меня получилось, я герой. Если нет - то другой плохой. Как так? Внутри страны нужно навести дружбу. Чтобы людей не разделяли на московских, киевских или западенцев. Это плохо, что мы разделяем.

Нужно между собой не завидовать, что сосед ездит на крутой тачке. Или не завидовать соседке, что у нее появился парень на машине. Или не завидовать, что нет телефона. Нужно жить, бросаться снежками, улыбаться, обливаться водой,

– сказал Усик.

Сопромоутер Усика Эдди Хирн рассказал, что следующий бой украинец проведет весной 2020 года против Дерека Чисоры. После этого поединка боксер вроде сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев. Хирн заявил, что бой может состояться в марте в Англии.

Впрочем, промоутер Александр Красюк призвал не верить этой информации и не делать поспешных выводов.

Свой последний бой украинец провел в октябре. Усик дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов. Зато Чисора 26 октября по итогам 4 раундов победил Прайса.