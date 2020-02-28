Не думал, что до этого доживу,– тренер МЮ потролил экс-игрока "Шахтера" Фреда за голы в матче ЛЕ

"Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы разгромил бельгийский "Брюгге" и вышел в 1/8 финала. Два гола в этом матче забил Фред, в свое время выступавший за донецкий "Шахтер".

Сам матч закончился со счетом 5:0. Фред забил на 82 и 90+3 минутах.

К слову: Результаты матчей и видео голов 1/16 финала Лиги Европы

Смотрите видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Шахтер

После матча главный наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер был довольно радостный.

"Очень рад за всех, многие игроки сильно прибавили. Мактоминей, например, вернулся после травмы и сильно добавил, но Фред... Я вообще не был уверен, что буду жив, когда он снова забьет. У него было столько попыток! В итоге забил правой ногой, а другой – левой. Мы над ним немного подшучивали, но я очень рад, что ему наконец удалось забить", – заявил после матча Сульшер.