Не хотел играть против "Шахтера", – Малиновский рассказал о своих 6 месяцах в "Аталанте"

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мыслями о пребывании в итальянском клубе, а также о матче Лиги чемпионов против "Шахтера" во время вручения награды лучшему игроку бергамского клуба за октябрь.

Малиновский за короткий отрезок времени в "Аталанте" успел забить два красивых гола в чемпионате Италии, а также помог команде выйти из группы Лиги чемпионов.

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Я очень счастлив. После шести месяцев в команде стать лучшим игроком месяца – это большой комплимент от поклонников. Я буду продолжать работать, совершенствоваться и больше играть на команду, чтобы побеждать,

– сказал полузащитник.

Руслан отметил, что "Аталанта" – это очень амбициозный клуб с прекрасной школой и замечательной командой: "У нас есть все для того, чтобы подготовиться к каждому матчу наилучшим образом. Горячая поддержка болельщиков на домашних играх – это нечто особенное. Для наших соперников играть здесь всегда сложно. "Тиффози" подгоняют нас вперед, и, я думаю, именно благодаря этому мы забиваем много мячей в последних минуты".

Малиновский также рассказал и о поединке с "Шахтером" в Лиге чемпионов:

Я был в "Шахтере" с 12 до 19 лет, провел 7 лет там. Для меня это большая команда. Лучший клуб в Украине, и я всегда поддерживаю их. Конечно, я не хотел играть с ними в Лиге чемпионов, но жребий есть жребий. Я очень счастлив, что в этом матче мы с "Аталантой" завоевали билет в плей-офф турнира. Сейчас пишется новая страница в истории клуба, и я счастлив быть частью этой истории.

Вручение Малиновскому награды лучшего игрока октября: смотрите видео