Не каждый способен на такое, – Роналду о 700-м голе в карьере

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / goal.com

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против Украины забил 700-й гол в своей карьере. Его команда проиграла сборной Украины со счетом 2:1.

После матча с Украиной Роналду прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру.

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Не каждый способен на такое. Спасибо моим товарищам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я есть. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой. Не знаю, сколько у меня рекордов.

Нужно наслаждаться моментом и поблагодарить тех, кто помог мне достичь такой удивительной отметки. Рекорды получаются сами собой. Я их не ищу, они сами находят меня. Все происходит естественно, без навязчивой идеи,
– цитирует Роналду Goal.com.

Видео гола Роналду

Как известно, Роналду забил украинцам с сомнительного пенальти. Главный арбитр матча Энтони Тейлор назначил странный одиннадцатиметровый за руку Тараса Степаненко.

Сперва мяч попал в ногу украинского футболиста, после чего случайно попал в руку. Также Тейлор удалил Тараса Степаненко.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Евро-2020 Украина – Португалия Спорт Футбол Криштиану Роналду
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