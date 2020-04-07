Не могу понять, – игрок сборной Украины по футболу о декоммунизации
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка раскритиковал процесс декоммунизации. Спортсмену не понравилось переименование города в Кропивницкий.
В эфире прямой трансляции на странице Украинской ассоциации футбола в Instagram он признался, что для него родной город все-таки Кировоград.
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"Мне привычнее Кировоград. Знаю, что сейчас Кропивницкий. Зачем изменили – не могу понять", – выразил непонимание Коноплянка.
Евгений Коноплянка весело проводит время в карантине. Он успел стать шеф-поваром, учителем рисования и занялся уборкой дома.
Коноплянка чуть ли не ежедневно делится с болельщиками тем, как проводит свое свободное время в карантине. Фото и видео игрок выкладывает в своем Instagram.
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