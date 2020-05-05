Не могу сказать, что поддерживаю феминизм – женщина должна оставаться женщиной, – Билодид

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дария Билодид рассказала о своем отношении к феминизму. Украинская спортсменка утверждает, что не поддерживает феминизм.

В прямом эфире инстаграм-страницы издания Xsport Дария сказала, что женщина не должна сравнивать себя с мужским полом.

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"На самом деле я никак к этому не отношусь. Никогда об этом не задумывалась, но не могу сказать, что я поддерживаю феминизм и поддерживаю женщин, которые хотят равных прав с мужчинами.

Женщина должна оставаться женщиной и не сравнивать себя с мужским полом. Это мое мнение. Кто-то поддерживает феминизм, а кто-то нет. Не знаю, я об этом не задумываюсь", – сказала Билодид.

Что такое феминизм? Ряд политических, общественных движений, идеологий, которые разделяют общую цель: определить, установить и достичь политического, экономического, культурного, личного и социального равенства женщин и мужчин.

Достижения Дарьи Билодид: главное

В 2016 году стала чемпионкой Европы среди юниоров (Малага).

Чемпионка мира среди юниоров в 2016 году.

Завоевала золото European Judo Cup в 2017 году в Праге.

Трижды становилась победительницей Grand Prix в 2017 и 2018 годах. Также в 2017 году завоевала бронзу соревнований.

Четыре раза поднималась на высшую ступень пьедестала Grand Slam (2018, 2019 и 2020 годах).

Стала обладательницей Continental Cup в 2018 году.

Серебряный призер Judo Grand Prix в 2019 году.

Двукратная чемпионка мира в весовой категории до 48 кг (2018, 2019).

В 2019 году в Минске стала чемпионкой европейских игр.

Дважды становилась чемпионкой Европы (2017, 2019).

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