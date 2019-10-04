Не могу жить жизнью, когда полностью погружаюсь в спорт и закрываюсь от всего, – София Яремчук

В середине сентября во Львове состоялся Чемпионат Украины по бегу по шоссе на 10 км и забег Львовская десятка. Среди женщин победу в чемпионате и абсолюте с результатом 33:20 одержала львовянка София Яремчук. Читайте о ее приходе в спорт, почему выбрала именно бег, как развивается культура бега в Украине, почему переехали в Италию, поедет ли на Олимпийские игры 2020 и сколько зарабатывают бегуны.

В первой части читайте о Чемпионате Украины во Львове, личном спортивном бренде, контрактах со спонсорами и работе на дистанции.

– Как оцениваете свой показатель времени на Чемпионате Украины?

– На самом деле, я очень довольна своим результатом. Мне тренер написал: "София, мне в субботу снился сон, что ты выиграла Чемпионат Украины и я был с тобой на финише". Это было очень приятно слышать. Очень довольна, потому что трасса не была легкой. Первый километр был по брусчатке. И последний. Организатор мне перед стартом сказал, что верит, что я выиграю. Чувствовала большую ответственность. Последний километр очень боролась за победу.

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– Сколько брусчатка забрала в секундах?

– У меня есть данные обо всех 10 километрах. Первый километр был по брусчатке. По времени – на километр 3.27. Мы вышли после первого километра на трассу в 3.11, третий километр – 3.13, четвертый – 3.15, пятый километр – 3.15, шестой километр резкий поворот – 3.23, седьмой – 3.22, восьмой – 3.26, начался подъем, 3.22 – девятый километр, когда мы начали выходить на брусчатку, десятый – 3.16. На последнем километре была очень упорная борьба и я очень боролась.

Оставалось 800 метров до финиша и я сказала себе, что должна бежать, должна терпеть. Три раза я подвернула правую ногу, но все-таки выиграла. Я не помню когда последний раз так боролась. Конечно, когда брусчатка, то темп сбивается.

– Почему там, где брусчатка, не сошли на велодорожку? Это запрещено?

– Я думаю, что можно было бы, потому что очень много любителей сходили на эту дорожку. И я помню, что бежала в апреле львовский полумарафон и тогда сходила на эту дорожку, потому что у меня были проблемы. Но поскольку это Чемпионат Украины, не хотела этого делать.

– На старте было прохладно, через 15 минут было солнце, а потом сильный ветер. Насколько это влияло на бег?

– Когда я вышла из дома, было 3 градуса тепла. Но потом посмотрела погоду – показывало +21 градус, поэтому воздух должен разогреться. Перед стартом натерлась согревающей мазью, это обязательно надо сделать: плечи, руки, мышцы ног. Чтобы не было травм и ничего не "зажимало". Мне нравится бегать в такую погоду, которая была. Не переношу жары и не могу бежать во время нее. Могу бежать в 6 градусов, когда холодно, но в жару это просто невыносимо. В такую погоду совсем другой результат, мой организм не готов к бегу в жару, не воспринимает это.

– Какова особенность организации львовского забега?

– Очень хорошая организация, мне очень нравится. Очень приятный организатор, который приглашал меня. Особенность – это твой город, домашняя теплота и комфорт.

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– Есть такое понятие как план на дистанцию?

Каждый километр расписан. Тренер мне сказал: "София, первый километр ты должна держаться сзади, ты не должна вести дистанцию. Ты должна держаться сзади и последние два километра выходить вперед". А все получилось наоборот. Я не должна была вести дистанцию, спереди должна быть соперница. А получилось, что соперницы спрятались мне за спину. Я хотела бежать сильно и показать хороший результат. Попыталась немножечко остановиться, чтобы меня обогнали, но они также тормозили. Тогда я подумала, мы же не можем играть в цирк какой-то, встаем и бежим. Потом я объяснила тренеру, что хотела бежать с хорошим результатом, поэтому я рисковала, шла вперед. Конечно, у каждого старта есть своя тактика на каждый километр. На одном из забегов у меня был пейсмейкер (бегун, задающий темп – прим. авт.), который бежал передо мной, а моя задача была стать за ним и бежать. Он контролировал темп и все остальное, а я просто бежала.

– Если кто-то не претендует на награду, ставят ли ей задание вести во время дистанции?

– Да, есть такое. У нас в клубе есть две кенийки молодежи и тренер поговорил с президентом клуба и сказал, что София должна бежать, пусть проведут ее. Они вызвали тех кенийки, они приехали за 600 километров. Бежим, но они не хотят вести. Им кричали, чтобы бежали сильнее, но они не были готовы к такому. Договариваемся с ребятами, которые тренируются также на тренировках, меня "водят". Во-первых, ты не тратишь так много сил, не думает за время, за ритм, за темпы. Ты становишься сзади и просто бежишь, выполняешь работу и все. Спереди есть человек, который тебя ведет, закрывает от ветра, показывает ритм, время, а твоя задача – просто стать сзади и держаться его.

– На соревнованиях во Львове можно было стать за кем-то из ребят?

- Конечно, что да. Даже тренер говорил, что если кто-то был бы спереди, ты бы стала за ним и ни о чем не думала, то, конечно, был бы лучший результат. Здесь даже не обсуждается. Хотя бы на несколько секунд результат был бы лучше.

- Есть накручивание себя на то, чтобы побить чей-то рекорд?

Нет. У меня такого нет. Когда пробежала свой лучший полумарафон, то мне сказали, что 8 секунд не хватило до рекорда Украины, но потом оказывается, что рекорд Украины 1 ч 9 мин, а не 1 ч 11 мин. У меня такого нет. Если я готова показать личный результат, улучшить себя, то я это сделаю. Если у меня на пивмарафони 1.11.17 – это сильно, очень сильно. Если я осознаю, что готова показать personal best, то я его покажу.

У меня не было цели показать personal best на Чемпионате Украины, потому что я знала, какая будет трасса, знала, что я после травмы и у меня еще нет хорошей скоростной работы. У меня есть базовая аэробная работа. Результат 33.20 – это очень хороший результат, потому что я только раз бежала 33.13 и там была очень ровнехонькая трасса, и я была очень хорошо готова. Сейчас 33.20 после травмы – это очень большой толчок вперед, потому что я перед этой "десяткой" две недели назад в Италии бежала десять километров. Это был 7-ой день после гор и я пробежала 34.21. Поэтому переживала за "львовскую десятку".

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– Массовый старт – это толкотня сначала?

– Ни. Иногда на стартах есть, что кто-то тебя толкнул. Профессиональных спортсменов ставят в первые ряды и нет толкотни. Просто первые 500 метров надо быстрее пробежать, чтобы найти свое положение, свою точку, которой надо держаться. Во Львове проблема, что первые 500 метров это брусчатка.

– Вы – спортивный бренд?

У меня есть менеджер. Я профессиональная спортсменка, мне должны искать старты и заниматься организационными вопросами. Профессиональный спортсмен должен иметь тренера и менеджера, которые будут сотрудничать. Тренер составляет программу, а менеджер имеет под ту программу найти старты, которые будут выгодны спортсмену. Без менеджера очень тяжело. Разве должен быть тренер, который будет еще и менеджером. Был определенный период в моей карьере, когда тренер заменял менеджера, но потом он сказал, что не может делать это и дальше, потому что имеет определенный статус. Сказал, что я должна иметь менеджера.

– Считаете себя спортивным брендом Украины и Италии?

– Думаю, что да.

– Имеете спонсоров?

– У меня есть итальянское спортивное питание EthicSport. Это одно из лучших спортивных питаний в Европе. Оно проверенное, качественное, на 100% не имеет никаких лишних веществ, проверено на допинг. Для спортсмена очень важно выбрать марку, которой ты будешь доверять. Это спортивное питание мне полностью подходит. Еще имею контракт с Nike.

– Что предусматривают ваши контракты?

– Чтобы получить денежное финансирование от таких брендов, нужно иметь высокие достижения долгий период. Чтобы подписать денежный контракт с Nike, надо попадать в призы в Европе, надо выигрывать Чемпионат Европы, надо попадать в 10-ку мира. Сейчас у меня замечательный вещевой контракт, мне дают питание и экипировка. Мне подходит их обувь, она самая лучшая, и это сейчас главное.

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– Как развиваете свой бренд?

– Над ведением страницы Instagram работаю сама. В Италии многие организаторы приглашают на пресс-конференции перед стартами, на открытые тренировки. Когда есть время, я стараюсь уделять этому внимание, постоянно развиваюсь, общаюсь с людьми, выхожу к своей публике. Я не могу быть закрытой от мира. Тренер всегда говорил, что я должен выработать режим для достижения большего результата, но я так выдержала максимум 10 дней. Не могу жить такой жизнью, когда полностью погружаюсь в спорт и запираюсь от всего. Если меня знают люди, я имею сторонников и мне пишут, то нужно быть открытой обществу и общество будет тянуться к тебе. Поэтому меня постоянно куда-то приглашают, участвую в различных мероприятиях. Спорт нужно развивать, а потому нужно быть открытой к людям, рассказывать людям о том, чем мы занимаемся.

- Чего не хватает украинскому спортивному маркетингу?

– За последние годы очень сильно развивается спортивная культура. Организация старта во Львове была на очень высоком уровне, не могу сказать, что она может быть чем-то хуже европейские старты. Я очень довольна. В некоторых вопросах они могут быть даже лучше европейских организаторов. Киевские полумарафоны хорошо относятся ко всем элитным спортсменам. Нас приглашают, показывают трассы, дают массажистов, отвозят, привозят, отель возле старта. Все очень красиво, на высоком уровне.

Возможно у нас иногда превышают со стартовыми взносами для любителя. Им может быть дорого принять участие в старте, потому что кому еще надо оплатить проезд, гостиницу, питание. В Италии стартовый взнос 10-12 евро на не очень крутые старты. Также есть много спонсоров, которые хотят рекламы и выделяют много средств для этого. Поэтому я считаю, что есть немного преувеличения со стартовыми взносами для людей-любителей, не каждый может себе это позволить.

– Когда Вас приглашают на забеги в Украине, то поощряют любителей, чтобы просто пробежать рядом с вами?

– Я не имею ничего против, мне приятно быть примером для кого-то. Когда люди пишут в соцсетях как я тренируюсь, можно ли со мной побегать в Италии, всегда с удовольствием встречаюсь и никому не отказываю, со всеми общаюсь. Когда тебя узнают, равняются на тебя, это очень приятно.

– Платные уроки даете?

– Ни. Когда меня что-то спрашивают, то даю совет, могу сказать тренировки какое-то, но никогда не беру за это денег. Для того, чтобы составлять какие-то планы тренировок сейчас нет времени.

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– Природная красота помогает в развитии спортивного бренда?

– Думаю, что да. Естественная красота, фотосессии, социальные сети – это все реклама. Например, у меня была подруга заграницей, которой Adidas выдал сумку вещей и потом сказал, что больше ничего не дадут, потому что у нее мало фолловеров в Instagram и им это не подходит. Сейчас бренд смотрит не на результат, а сколько у тебя подписчиков, сколько лайков. Ты можешь быть не очень хорошим в спорте, но иметь контракт. Я говорю о загранице, не про Украину. Средний спортсмен у нас, уровня кандидата мастера спорта, возможно, немного ниже, когда имеет хотя бы 2000 подписчиков и имеет 500-600 лайков, может иметь свой спортивный бренд. Это в определенной степени несправедливо, потому что сильнее должно иметь больше.

– Как планируете увеличить количество читателей в Instagram?

– Ездить на старты, добиваться лучшего результата. Для меня главное – это результат. Я же не могу ездить на старты и выставлять неизвестно что. Когда у тебя есть результат, ты общаешься с разными людьми, ездишь по разным странам, то и увеличиваешь свою аудиторию.

– Какие фотографии набирают больше реакции?

– На старте, во время бега. Я забросила фотографию с личным рекордом и пост (нужно описывать все это), вот тогда набралось очень много лайков.

Общались Станислав Безушко и Кристина Кобак

За несколько дней читайте на Спорт24 вторую часть разговора.