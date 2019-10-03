Не надо здесь гейских парадов, страна победила фашизм, – футболист Нойок

Украинский футболист брестского "Динамо" Александр Нойок выступил против гей-парадов. Футболист заявил, что ему больно за то, что в Киеве состоялся марш равенства.

Футболист утверждает, что он не гомофоб, но утверждает, что Украина "православная страна, здесь этого не надо".

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В Киеве провели, но я считаю, что этого не должно было быть. Мне было больно. Страна победившая фашизм, все бились,

– сказал Нойок.

На вопрос о том, какое отношение геи имеют к фашизму футболист ответил: "Ну это же оттуда пошло, наверное. У нас же должна быть какая-то советская закалка. Наши родители жили хорошо, счастливо, все вспоминают это время".

Нойок заявил, что не хочет вернуться во времена Советского Союза. "Нет, просто родители там жили и дали нам хорошую базу. Мы нормальные ребята: жена, семья, счастье, внуки", – сказал Нойок.

Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине он выступал за "Закарпатье", "Металлист" и донецкий "Металлург". В 2016 году перешел в "Динамо" Минск. С 2018 года выступает за "Динамо" Брест.

За "Динамо" Брест Нойок уже успел сыграть 41 матч, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Команда украинца лидирует в чемпионате Беларуси.