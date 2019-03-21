Не подстраиваюсь под соперницу, сама выбираю темп боя, – каратистка Галина Мельник

Галина Мельник – многократный призер этапов Премьер-лиги и Серии А, является одной из претенденток на завоевание олимпийской лицензии. Сейчас она третья в рейтинге на Европейские игры и одиннадцатая в квалификации на Олимпиаду. Однако точно поднимется выше, поскольку полученные в Зальцбурге очки будут добавлены только 1 апреля.

Во второй части интервью Галина рассказала о том, как в клубе поздравляют с днем рождения, прозвище в команде, свой стиль ведения боя и курьез на соревнованиях. Первая часть интервью с Галиной Мельник – по ссылке.

– Чем для Вас является каратэ?

– Это моя жизнь. Занимаюсь с самого детства и планирую дальше. Я получаю удовольствие от него.

– Вы скоро станете частью ВСУ?

– Мне предложили контракт. Но еще не знаю всех деталей. Мы только поговорили о такой возможности. Мне понравилась это предложение, это что-то новое.

– Как оцените свой опыт тренерской работы?

Отказалась, чтобы уделить больше времени себе. И там, и там ты не выкладываешься на полную, так как бы хотелось. На свои тренировки приходишь уже немножко уставшая. Мне нравилось работать с детьми, но надо было определяться с приоритетами.

– Вам трудно даются бои с тяжелыми спортсменками. Не думали набрать вес?

– У меня меньше, чем 61 килограмм. Я набираю вес перед соревнованиями. В категории самая легкая, мой вес 59 кг. Чтобы попасть в категорию -68 килограммов, надо весить 61,1 килограмма. Поэтому приходится набирать. Генетически так определено, что у меня малый вес. Набираю, поедая пиццу и макароны. Мышечной массы не хочется набирать, потому что будет меньше скорость. Был период, когда ходила в зал, но начали вылезать разные болячки и болеть колени.

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– Переход в более тяжелую категорию оправдал себя?

– Я выступала в -61, потом -55. Но весила 56 килограмм. Поэтому уже с тех пор я набрала вес, хотя думала, что это не реально. Тренер по стороны видел потребность перейти в более тяжелую категории. Я себя комфортно чувствую, довольно долго уже проработала. Не боюсь тяжелых соперников, потому что скорость у них меньше и тактически их можно переиграть.

– Во время боя вы немножко приседаете с отклонением назад. Для чего?

– Я хорошо держу соперниц на дистанции. У меня есть больше времени на принятие решений, потому что далеко и еще могу отойти. Плюс держу на контроле, и могу забрать корпус в нужный момент.

– Охарактеризуйте свой стиль ведения боя

– Каждые соревнования что-то новое открывают. По разному бывает. Могу работать в одном стиле, больше в защите, на другом соревновании агрессивнее и не отдавать инициативу, и не давать попасть по себе. Не подстраиваюсь под соперницу. Единственное, что подбираю – это как защищаться, если знаю как моя соперница бьет. Свой стиль не меняю отдельно под девочку. Сама задаю темп поединка.

Антон Владимирович (Антон Никулин – главный тренер сборной Украины по каратэ, – ред) перед каждым поединком говорит: "Будь хозяйкой на татами". Могу переключаться с одной работы на другую. Моя фишка – это моя передняя нога. Всех держу на ней, и хорошо чувствую, когда надо ударить. Большинство моих баллов заработанные именно ею. Плюс нога дает три балла, а рука один. Есть спортсмены, которые хорошо работают руками, а ногами почти не бьют. Когда я попаду раз ногой, то им надо трижды рукой. А это трудно, надо подбирать дистанцию, можно "налететь" на ногу.

– Часто травмируетесь?

– В детстве синяков не было. Только на ногах, но это такое. На лице никогда не было, возможно пару раз, когда перешла во взрослое каратэ. Был случай со сломанным носом. Также на соревнованиях выбила палец на руке, до сих пор лечу. Даже не знаю, как его выбила. Я почувствовала, что что-то болит, но был один поединок, потом второй, третий. Поэтому узнала о травме уже вечером, когда готовилась драться на следующий день за бронзу. Врач палец перемотал, провела бой за бронзу (победила в Токио) и уже тогда увидела, что что-то не так, и это не ушиб. Оказалось, что он вылетел из сустава.

– У команды нет штатного психолога, но его заменяет Антон Никулин. Какой из него психолог?

– Он недавно начал больше с нами работать в этом плане. Начал рассказывать больше мотивационных историй, говорить о проблемах. Мне это нравится, помогают такие разговоры. Мы можем просто говорить о жизненных вопросах, даже не связанных со спортом.

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– Что или кто мотивирует?

Кроме тренера, я сама себя мотивирую: "Я могу доказать всем, кто в меня не верил, что могу". Когда была маленькая, то на меня никто не обращал внимание и не верили, что дойду до такого уровня. Но нашлись те, кто поверил. И они мотивировали.

– Вы катаетесь на сноуборде. Тренер не запрещает экстремальных занятий?

– Только учусь. Больше ничем не занимаюсь. Он думает, что я в пределах разумного и без фанатизма. Так и есть. Переживаю, чтобы не травмироваться. Плюс я еще не такой профессионал, поэтому потихоньку катаюсь.

– Курьезы на соревнованиях случаются?

– Стандартная история с ногтями, которые заставляют обрезать, потому что длинные. Было так, что не было пилочки и ни у кого вокруг тоже не нашлось. Поэтому пришлось сгрызать.

– В Украине чувствуете конкуренцию?

– К сожалению, ее нет. Возможно конкурентки подрастают.

– Сколько денег было вложено в Вашу карьеру?

– Очень много. Я занимаюсь с семи лет. Часто ездили за границу. Даже приблизительно не посчитаю.

– Ваш личный тренер является главным в сборной Украины...

– На нас это не давит. Мы постоянно выкладываемся по полной. Нет какого-то другого подхода, все профессионально относятся к работе. Он всегда требователен. Поэтому поблажек нет.

– Для квалификации на Олимпийские игры в Токио будете делать акцент на одной из возможностей или выкладываться на всех турнирах?

– Буду выкладываться на всех турнирах. Не буду выделять отдельный, все соревнования важны.

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– Как отреагировали на то, что каратэ забрали из перечня на Олимпиаде 2024?

– Конечно, это нас расстроило. Но у нас еще есть шанс попасть в Токио, а молодые спортсмены уже не будут иметь такого шанса. Правда, сейчас еще идут переговоры, поэтому может все поменяться.

– Какая задача на чемпионате Европы?

– Минимум должна "зайти" в медали. Но должна быть победа. У нас сильные соперницы в категории – это европейки. Из топ-10 только две не из Европы – одна японка и одна египтянка. Поэтому конкуренция будет сильной.

14 странных вопросов к Галине Мельник:

– Как это приходить на интервью во Львовскую облгосадминистрацию?

– Сама архитектура интересная, очень красивая. Мне понравилась. Но все так серьезно.

– Любимый фильм о боевых искусствах?

– The Karate Kid 2010 года.

– Отправляли соперниц в нокдаун?

– Не было такого.

– Сами когда-то были в нокдауне?

– В этом тоже не было.

– С тренером часто спорите?

– Нет. Тренер всегда прав.

– Странный подарок на день рождения?

– Я так редко отмечаю дни рождения, постоянно на выезде, что и не помню, какие подарки получаю. Свои 25 лет еще не отпраздновала. В клубе есть традиция подбрасывать именинников вверх. После тренировки подкидывают столько, сколько тебе лет. Двадцать пятый раз подбросили меня до потолка.

– Вы готовите?

– Да, но очень редко. Преимущественно это курица, салаты и запеканки.

– Приятно тренироваться в зале, где висит Ваш большой плакат?

– Конечно. Это добавляет мотивации: "Смотри не расслабляйся".

– Цель – это участие в Олимпиаде или победа на ней?

– Только победа.

– Охарактеризуйте своего тренера в трех словах?

– Умный, веселый и строгий.

– Крик во время боя помогает?

– Да. Высвобождает эмоции и адреналин.

– Почему не продолжили развивать свой канал на YouTube?

– Я не блогер. Если буду хорошо выступать в дальнейшем, стану брендом, то тогда буду. Сначала надо иметь достижения, чтобы тобой начали интересоваться.

– Какой образ выберете для себя?

– Не думала об этом. Когда была меньше, то меня в команде называли "Мисс ура-маваши" (хорошо бью ногами).

– Готовые сняться для мужского журнала?

– Не знаю. Предложений не было. Все зависит от того, что бы предложили, потому что есть разные виды съемок.