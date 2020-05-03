Не понимаю, когда людей делят по языковому признаку, – Селезнев

Украинский футболист Евгений Селезнев высказал свое мнение относительно языкового вопроса. Бывший игрок "Шахтера" и "Днепра" заявил, что не понимает, когда людей делят по языковому признаку.

Евгений, который является игроком турецкого "Бурсаспора", в интервью Tribuna.com рассказал, почему поддержал строительство академии ФК "Рух" на украинском языке.

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Селезнев записал видео в поддержку владельца "Руха" Григория Козловского и опубликовал его в инстаграме. Недавно "Рух" представил проект спортивной базы.

Видео обращения Селезнева

"Вы думаете, я не понимаю украинский язык?", – сказал Селезнев в эфире Tribuna.com. На это журналист отметил, что Евгений не говорит на украинском в повседневной жизни.

"Потому что я не хочу. Какая разница, на каком языке я разговариваю?", – ответил Селезнев.

После этого Селезнев заявил, что обратился в своем видео на украинском, ведь поддерживает Козловского.

Я знаю, как он относится к Украине. Мой украинский не идеален, но я нормально на нем разговариваю. Я просто не понимаю, когда людей делят по языковому признаку. Для меня непонятно немного другое: когда кричат, прыгают, поют, что мы украинцы, а на самом деле делают все против Украины,

– заявил Евгений.

Селезнев добавил, что мыслит по-другому и считает, что много сделал для Украины.

"Даже языком меня не возьмешь. Просто были вот эти приколы про "семью кормить", обвинения некоторых людей, что я не украинец, семью на Майдане расстреляют. Попробуй, расстреляй. За что? За то, что мне надо было деньги получить? За то, что у меня полтора миллиона нет? Я иногда начинаю немного заводиться, это не совсем правильно. Но мне никто не может сказать слово, что я не украинец. Я больше украинец, чем половина украинцев", – заявил Евгений .

В 2016 году Селезнев объяснял свой переход из "Днепра" в российскую "Кубань" тем, что ему нужно было кормить семью.

После этого футбольные болельщики начали смеяться над Евгением, а переезды украинских игроков в Россию стали еще более политическими.

Что известно о Селезневе?

За свою карьеру 34-летний нападающий сменил восемь клубов. Евгений выступал за "Шахтер", "Днепр", "Арсенал", "Кубань", "Карабюкспор", "Акхисар", "Малагу" и "Бурсаспор". За сборную Украины сыграл 57 матчей и забил 11 голов.

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