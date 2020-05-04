Не Роналду: назван автор лучшего гола Лиги чемпионов за всю историю – видео

Авторитетный журнал France Football определил лучший гол в истории Лиги чемпионов. Победу одержал француз Зинедин Зидан.

Как сообщает France Football, гол Зинедина Зидана за "Реал" в ворота "Байера" в финале Лиги чемпионов-2001/02 является лучшим мячом в истории турнира.

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"Реал" тогда победил со счетом 2:1. Зидан забил победный мяч на 45 минуте после навеса Роберто Карлоса. Француз в касание пробил с лету левой ногой точно в верхний угол ворот.

Видео гола Зидана

На втором месте гол бывшего полузащитника "Фиорентины" Мауро Брессани в ворота "Барселоны" в 1999 году.

Гол Криштиану Роналду за мадридский "Реал" в ворота "Ювентуса" в падении через себя только на третьей строчке.

Что известно о France Football?Один из самых авторитетных журналов Европы. Основатель премии "Золотой мяч" – приз лучшему игроку мира. Первый номер вышел 8 января 1946 года.

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