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Не спал четверо суток: Алиев рассказал, как проиграл сумасшедшую сумму в казино

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Александр Алиев
Александр Алиев / ФК "Динамо"

Экс-полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем крупнейшем проигрыше в азартных играх.

В игорном заведении Александр Алиев провел более 17 часов. Об этом сам экс-футболист рассказал на Youtube-канале "Кент".

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За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги, у меня были премии. На что-то тогда откладывал. Зашел в казино и что-то пошло не то, хотя я не пил. Затем вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Зашел в семь часов вечера, а вышел в 12:00 дня. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток,
– рассказал Алиев

Ранее Александр Алиев рассказал о самой дорогой покупке в жизни. Футболист признался, что потратил космическую сумму денег на покупку квартиры на Оболони.

Что известно про Алиева?

  • 35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".
  • В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".
  • Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.
  • После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".
  • Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Деньги
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