Не только победа над "Боруссией": нападающий "Баварии" Левандовски установил очередной рекорд

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Бавария – Боруссия: Томас Мюллер и Роберт Левандовски поставили рекорд
Роберт Левандовски / Роберт Левандовски facebook FC Bayern München

В субботу, 9 ноября, мюнхенская "Бавария" не только уничтожила соперника – "Боруссию". Д, Роберт Левандовски оформил классический "дубль" и достиг нового рекорда.

В матче 11 тура Бундеслиги Бавария на своем поле принимала "Боруссию" Дортмунд. Финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу хозяев со счетом 4:0.

Стоит заметить: "Бавария" спокойно разгромила "Боруссию" Дортмунд в сто первом "Дер-Класикере": видео

Роберт Левандовски и его рекордный дубль

Несмотря на рискованный стартовый состав, мюнхенцы отработали на «отлично». Кроме победы в 4 мяча, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил свой фирменный дубль в ворота своей бывшей команды и стал первым игроком, который смог забить 16 голов в 11 стартовых матчах сезона.

Томас Мюллер

Во время этого же матча, форвард "Баварии" Томас Мюллер стал автором голевой передачи, достигнув таким образом отметки в 100 ассистов в Бундеслиге. Немец стал первым игроком в 21 веке, который записал на свой счет такое количество голевых передач.

Смена тренера на пользу?

Нико Ковача уволили с должности тренера "Баварии" сразу после сногсшибательного поражения "Айнтрахта" (1:5). Ковач возглавил "Баварию" летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка страны.

Ніко Ковач – екстренер
Нико Ковач – экс-тренер "Баварии"

Однако, полосу неистовства и эйфории прервало поражение "Баварии", поэтому с Ковачем попрощались. И это, похоже, пошло мюнхенцам на пользу.

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Автор: Елена Кандяк
Теги: ФК Боруссия Д Бавария Бундеслига Спорт Футбол
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