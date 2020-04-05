Не тот Роналду: отец разыграл сына и постриг в стиле "зубастика" Роналдо – смешное видео
На карантине многим приходится мириться с длинными волосами, ведь парикмахерские закрыты. Некоторые решается изменить имидж самостоятельно, а кто-то просит помощи у близких.
В сеть попало видео, как сын попросил отца постричь его в стиле португальца Криштиану Роналду.
Смотрите также Звезда Формулы-1 постригся в прямом эфире и собрал деньги для борьбы с COVID-19
Мальчик даже показал отцу пример, используя фотографию Роналду в "Ювентусе".
Отец принял вызов и постриг сына, но на свой лад.
Парень получил прическу бывшего игрока "Барселоны", "Интера", "Реала", "Милана" и сборной Бразилии Роналдо. "Зубастик" в свое время удивил мир необычным имиджем.
Смотрите смешное видео
Новая прическа изрядно развеселила отца, чего не скажешь о парне. В течение карантина ему придется жить с новым имиджем.
К счастью для него, до завершения карантина волосы успеют отрасти.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
УЕФА назвал срок и условия завершения Лиги чемпионов: результаты могут аннулироватьсегодня , 12:58
-
Экс-футболист "Шахтера" Дуглас Коста похвастался видео, где примеряет платье девушкисегодня , 12:33
-
Гармаш – как вирус, Суркис не нашел от него вакцины: Морозюк об отношениях с одноклубникомсегодня , 11:51
-
Ведущие украинские спортсмены присоединились к международной акции White Card: фотосегодня , 13:46
-
Биатлонисты Семенов и Гаспарин – самая красивая пара мирового биатлона: фотосегодня , 14:40