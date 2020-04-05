Не тот Роналду: отец разыграл сына и постриг в стиле "зубастика" Роналдо – смешное видео

На карантине многим приходится мириться с длинными волосами, ведь парикмахерские закрыты. Некоторые решается изменить имидж самостоятельно, а кто-то просит помощи у близких.

В сеть попало видео, как сын попросил отца постричь его в стиле португальца Криштиану Роналду.

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Мальчик даже показал отцу пример, используя фотографию Роналду в "Ювентусе".

Отец принял вызов и постриг сына, но на свой лад.

Парень получил прическу бывшего игрока "Барселоны", "Интера", "Реала", "Милана" и сборной Бразилии Роналдо. "Зубастик" в свое время удивил мир необычным имиджем.

Смотрите смешное видео

А ви вже наважилися змінити імідж? https://t.co/BmzOg7VHxg — Спорт 24 (@sport24tvua) April 5, 2020

Новая прическа изрядно развеселила отца, чего не скажешь о парне. В течение карантина ему придется жить с новым имиджем.

К счастью для него, до завершения карантина волосы успеют отрасти.

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