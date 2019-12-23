Не Усик: промоутер назвал следующего соперника Джошуа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что британец Энтони Джошуа в следующем поединке встретится с Кубратом Пулевым. Промоутер Пулева убежден, что болгарин проведет бой с Джошуа быстрее Александра Усика.

Арум подтвердил ютуб-канала EsNews, что Джошуа сначала проведет защиту титула IBF против Пулева, который является обязательным претендентом.

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Да, он будет следующим соперником Джошуа. Вы же знаете, как IBF относится к своим обязательным защитам. Пулев подерется с Джошуа перед Усиком,

– сказал Арум.

Как известно, IBF дала командам Джошуа и Пулева 30 дней, чтобы договориться о бое. Энтони должен провести защиту пояса IBF в апреле 2020.

Усик является претендентом по линии WBO. В этой организации дали Джошуа и Усику полгода для организации поединка.

Таким образом, Усик, вероятно, проведет промежуточный бой до встречи с Джошуа. Наиболее реальным соперником украинца является Дерек Чисора. Их бой может состояться в марте 2020 года.