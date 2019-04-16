Не верю в травму: украинец Гвоздик подозревает предыдущего соперника во лжи
Чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик сомневается в травме французского боксера Дуду Нгумбу, который не смог продолжить с украинцем бой за титул.
В ночь на 31 марта Гвоздик в Филадельфии успешно провел свою первую защиту титула
чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец победил Нгумбу, поскольку тот не смог продолжить бой.
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Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Пенсильвания Грег Сьорб утверждает, что у бойца серьезная травма – разрыв связок голеностопа. Но Гвоздик имеет совсем другое мнение.
К тому моменту, когда я начал подбирать какие-то ключики, видимо, он это почувствовал. На самом деле, я не верю в травму. Конечно, на самом деле, я не знаю, что произошло, но у меня большие сомнения в этом присутствуют. Бой закончился и остался неприятный осадок. Ты проделываешь большую работу в течение нескольких месяцев, выкладываешься в зале и хочется поставить жирную точку, а в этом бою этого сделать не удалось,
– цитирует Гвоздика vRINGe.
Гвоздик скорее всего, следующий бой проведет против обязательного претендента. Им является американец Маркус Браун. Возможность сразиться с Гвоздиком Брауну подарила январская победа над экс-чемпионом мира в двух дивизионах шведом Баду Джеком.