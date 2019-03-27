Не вернусь в Украину: футболист "Динамо" сделал громкое заявление

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Николай Морозюк
Николай Морозюк / Фото из открытых источников

Защитник "Динамо" Николай Морозюк, выступающий на правах аренды за турецкий "Ризеспор", рассказал о планах на будущее.

По словам самого Николая, он всем доволен, потому рассчитывает оставаться и дальше вне киевской командой.

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Это новый этап в моей жизни, такой практики у меня не было, играл всегда в Украине. Мне интересно, и я не знаю, как сложится, но говорю честно – я не хочу возвращаться в Украину.

"Я игрок "Динамо" Киев, у меня контракт. Это клуб, благодаря которому я стал футболистом, но даже имея контракт, я возвращаться не хочу. Нет интереса играть в чемпионате Украины. Может быть, через неделю-две это пройдет, но пока так", – сказал Морозюк в интервью шоу "Бомбардир".

Его арендное соглашение с "Ризеспор" действует до конца текущего сезона. На счету Морозюка 6 матчей в Суперлиге Турции.

Ранее Спорт 24 писал, что жена Николая Морозюка Ирина попала в ДТП в Турции. В такси, в котором ехала Ирина, врезалась встречная машина. Авария произошла в полдень в районе Алипаша. Ирина получила легкие травмы, но ее доставили в местную больницу.

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Теги: Спорт Динамо Футбол
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