Не все измеряется деньгами: "Карпатам" предлагали за Шведа больше денег, чем "Селтик"

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал трансфер Марьяна Шведа в "Селтик". Львовский клуб мог получить большую сумму, если бы продал игрока в другой клуб.

24 канал писал, что 31 января "Селтик" объявил о подписании контракта с вингером "Карпат" Марьяном Шведом. Игрок оформил договор на 4,5 года, но на правах аренды до конца сезона вернулся в львовскую команду.

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Не все измеряется деньгами. Да, и у "Карпат" и у самого футболиста были лучшие в финансовом плане предложения, но Марьян еще раз доказал, что зелено-белый цвет для него не пустой звук. Любовь к родному Клубу, любовь к своему Городу и к своей Стране должны стать примером для наших молодых воспитанников. И не важно, кто напротив, важно кто рядом,

– написал Смалийчук в Facebook.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера украинца в шотландский клуб составила 2 млн евро.

Ранее наставник "Селтика" Брендан Роджерс неоднозначно прокомментировал покупку Шведа у "Карпат". Роджерс подтвердил переход украинца, однако заявил, что игрок такого плана ему сейчас не нужен.

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