Не взял российский паспорт, и считаю это правильным, – украинский футболист

25-летний украинский футболист Борис Тащи выступает в Германии. Однако еще в 2011 году игрок перешел в московское "Динамо". Но сыграть за российский клуб ему не удалось. Хотя, если бы он принял российское гражданство, проблем с карьерой в России у него не возникло бы.

В 2014 году, так и не сыграв за московское "Динамо" и вернувшись из очередной аренды из ужгородской "Говерлы", Борис Тащи все же получил шанс остаться в российской команде.

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"Когда я, так и не сыграв в аренде в Ужгороде, вернулся в "Динамо", команду принял Черчесов. Он, кстати, хорошо ко мне относился. Но там был вопрос лимита. Теоретически можно было взять российский паспорт – тогда бы я остался в "Динамо". Но я этого не сделал. И, считаю, правильно. Я украинец, у меня семья в Украине. Почему я должен брать паспорт?", – рассказал Борис Тащи в интервью Sport24.

После этого игрок отправился в Германию. Там он сначала выступал за "Штутгарт". Потом была аренда в чешскую "Збройовку". Сейчас он выступает за "Дуйсбург" во второй Бундеслиге. В его активе матчи за все юношеские и молодежные сборные Украины, кроме главной команды.