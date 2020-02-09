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Не знаю, как у меня получилось вырваться, – нападающий "Шахтера" пожаловался на клуб

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Андрей Борячук / shakhtar.com

Нападающий Андрей Борячук поделился мнением о трансферной политике "Шахтера". Андрей – принадлежит "Шахтеру" и сейчас на правах аренды играет за турецкий "Ризеспор".

Борячук в интервью ютуб-канала "Трендець" заявил, что не понимает, как в "Шахтере" решают оставить игрока или отдать в аренду.

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Надо понять политику "Шахтера". Каким образом они решают – оставлять или отдавать в аренду. Это загадка. Тотовицкий, по сути, три года потерял. Я сидел, когда не захотел играть за дубль. Я шахтеровское сердце, но не могу понять. Мне тоже интересно, как это все определяется,
– сказал Борячук.

Также нападающий не в восторге от аренды в "Мариуполь", где он выступал 2 года. По его словам, в "Мариуполе" невозможно развиваться.

"Не знаю, как у меня получилось вырваться, наверное, высшие силы. Никто не хочет идти в "Мариуполь", там невозможно развиваться, какое там развитие?", – добавил Борячук.

Как известно, значительная часть футболистов "Шахтера" выступает в "Мариуполе" на правах аренды. В частности, сейчас в "Мариуполе" 12 арендованных игроков "Шахтера".

В этом сезоне Борячук сыграл за "Ризеспор" 5 матчей. Арендное соглашение рассчитано до лета 2020 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Шахтер Спорт
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