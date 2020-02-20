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Не знаю, почему Шевченко на меня обиделся: Селезнев о потере места в сборной Украины

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Евгений Селезнев / 24 канал

Нападающий турецкого клуба "Бурсаспор" Евгений Селезнев прокомментировал, почему не получает вызов в сборную Украины по футболу. Нападающий рассказал, что не знает, почему наставник команды Андрей Шевченко не рассчитывает на него.

В интервью ютуб-каналу экс-игрока сборной Украины Артема Милевского Селезнев предположил, что Шевченко на него за что-то обижен.

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Я могу кому-то нравиться как человек, кому-то не нравиться. Но я никогда никого не предавал и предавать не собираюсь. За спиной говорить не буду. Не знаю, почему Андрей Николаевич на меня обиделся, вообще не понимаю. Но у него свое дело. Он тренер, он великий футболист, реально великий футболист, мы все это прекрасно понимаем. Нам до него еще, как до неба,
– сказал Селезнев.

  • Свой последний матч за сборную Украины Селезнев сыграл 9 сентября 2018 года. Тогда "сине-желтые" в Лиге наций победили на выезде Чехию. Селезнев в той встрече отыграл всего 5 минут.
  • Следующую игру против Словакии, которая состоялась через три дня, Евгений провел на скамье запасных.
  • На тот момент Селезнев был футболистом турецкого клуба "Акхисар".
  • Зимой 2019 года Селезнев перешел в испанскую "Малагу", а с сентября 2019 выступает во второй лиге Турции за "Бурсаспор".
  • За сборную Украины Селезнев сыграл 57 матчей, в которых забил 11 голов.

Что известно о Селезневе?
За свою карьеру 34-летний нападающий сменил восемь клубов. Евгений выступал за "Шахтер", "Днепр"," Арсенал "Киев," Кубань"," Карабюкспор", "Акхисар", "Малагу" и "Бурсаспор".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Евгений Селезнев Спорт Футбол
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