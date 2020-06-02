Румынская теннисистка Александра Каданцу вспомнила, как неделю не могла прийти в себя после того как увидела Серену Уильямс обнаженной.

Первая встреча с Сереной настолько врезалась в память румынке, что та долго не могла это забыть. Произошло это на одном из турниров серии "Большого Шлема", где Каданцу увидела Уильямс полностью обнаженной, пишет Digi Sport.

Смотрите также Ястремская – очень талантливая теннисистка, – Серена Уильямс о юной украинской сенсации

Мое первое впечатление о "Шлеме" – то, что я увидела в раздевалке Серену Уильямс. Она была полностью голой. Я навсегда запомнила это и долго ходила под впечатлением – она ​​такая огромная. Удивительно, что при таких габаритах она отлично играет и так движется по корту,

– рассказала 30-летняя Каданцу.

Что известно о Серене Уильямс

Серена Уильямс – четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах. В целом на ее счету 38 побед в турнирах "Большого шлема", а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24).

Серена Уильямс является также пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег.

За пределами корта Уильямс успешно занимается бизнесом, зарабатывая на рекламных контрактах в среднем 12 миллионов долларов в год и обладая собственной фирмой по производству спортивной одежды Aneres Designs. Уильямс активно участвует в благотворительных проектах: на ее деньги построены несколько школ в Африке, а в США выплачиваются стипендии студентам колледжей.