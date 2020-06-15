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Готов играть за сборную России: украинский волейболист Пашицкий получил гражданство РФ
сегодня , 15:21 Готов играть за сборную России: украинский волейболист Пашицкий получил гражданство РФ
Михайло Гема
"Рух" уволил Бакалова и назначил Федика и Маркевича тренировать команду
сегодня , 14:43 "Рух" уволил Бакалова и назначил Федика и Маркевича тренировать команду
Михайло Гема
"Доила коров и разгружала машины": первая украинка в UFC о непростом пути к успеху
сегодня , 13:28 "Доила коров и разгружала машины": первая украинка в UFC о непростом пути к успеху
Софія Кулай