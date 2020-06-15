В центральном матче 13 тура чемпионата Беларуси БАТЭ расписал результативную ничью с солигорским "Шахтером". Финальный свисток зафиксировал итоговый счет на "Борисов-Арене" – 2:2.

Под занавес встречи "Шахтер" забил скандальный гол, который засчитал арбитр. После матча бригада арбитров, которая обслуживала поединок, подверглась нападению неизвестных лиц, пишет официальный сайт АБФФ.

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По дороге из Борисова автомобиль судейской бригады и инспектора матча был остановлен транспортным средством после неоднократного умышленного создания аварийных ситуаций. Сделав обгон, указанное транспортное средство резко остановилось и заблокировало движение автомобиля судейской бригады и инспектора матча.



Затем неизвестные требовали судейскую бригаду и инспектора матча выйти из своего автомобиля и начали оскорблять и угрожать, выражая недовольство судейством матча с участием футбольных клубов БАТЭ и "Шахтер" Солигорск, после чего скрылись,

– говорится в сообщении.

БАТЭ – Шахтер Солигорск: главное

Команда Юрия Вернидуба смогла повести в счете уже на старте поединка благодаря голу Ивановича на 8 минуте. Борисовчаны к середине второго тайма смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед усилиями Нехайчика и Скавыша. Под занавес встречи "Шахтер" забил скандальный гол, который засчитал арбитр. Мяч Подстрелова не дал БАТЭ уйти в отрыв от ближайшего преследователя в таблице.

Солигорский "Шахтер" набрал 25 очков занимает 2-е место в турнирной таблице, оставаясь главным преследователем БАТЭ (27 очков).

БАТЭ – Шахтер Солигорск видеообзор матча