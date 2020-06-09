Звездный футболист сборной Бразилии Неймар побил горшки с бойфрендом своей матери Надин – Тьяго Рамосом. Неймар обозвал 22-летнего Рамоса "педиком" после очередной ссоры его матери с киберспортсменом.

Рамос попал в больницу после ссоры с матерью Неймара

На 5 лет моложе Неймара киберспортсмен Рамос 2-го июня был доставлен в больницу с порезами на руках. Как сообщает Diario Sport, Рамос попал в больницу после ссоры с любимой. На следующий день его выписали.

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По информации источника, соседи вызвали полицию из-за шума в доме. Мать Неймара Надин и Тьяго подтвердили, что киберспортсмен со злости разбил окно, поэтому и получил повреждения.

Впрочем, в бразильской полиции подозревают, что в инциденте имело место домашнее насилие.

Запись разговора Неймара "слили" в интернет

Как утверждает Diario Sport, в интернете появилась запись разговора Неймара с друзьями о Тьяго, который является открытым бисексуалом.

Он негативно высказывался о Рамосе и называл того "педиком". Неймар употребил слово viadinho, которое на португальском обозначает пренебрежительное отношение к геям.

Друзья Неймара якобы призвали "воткнуть Тьяго в задницу швабру и убить".

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Представители Неймара уже заявили, что он ведет жизнь согласно правилам самоизоляции, введенными в Сан-Паулу (Бразилия).

Но они не опровергали правдивость аудиозаписи.

В конфликт вмешался ЛГБТ-активист Агрипино Магеллан. Он обратился к юристу с просьбой проверить слова Неймара и его друзей на предмет гомофобии.

Они обратятся с заявлением в полицию.

Что известно о Тьяго Рамосе?

Он выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств. Игра очень популярна в Бразилии. Об отношениях Рамоса с матерью Неймара стало известно в апреле. Впоследствии сообщалось, что пара разошлась.