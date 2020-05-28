Неймар разыграл сына, бросив на голову яйцо: видео

Звезда сборной Бразилии Неймар во время карантина сильно соскучился по футболу. Во Франции решили досрочно завершить сезон, поэтому ПСЖ Неймара в ближайшее время не вернется на футбольное поле. Но футболист нашел, чем себя развлечь на карантине.

Неймар разыграл сына

Во время карантина футболисты получили возможность побыть с родными, пишет 24 канал. Обычно профессиональные игроки редко бывают дома, поскольку вынуждены проводить чуть ли не ежедневно тренировки и ездить в разные страны на матчи.

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Неймар решил провести свободное время со своим 8-летним сыном. Футболист разыграл мальчика, после чего, видимо, он будет хотеть, чтобы отец снова пошел на работу.

Бразилец опубликовал в инстаграме забавный ролик, где он разыгрывает Дэви Лукку во время игры теннисным мячом. Бразилец после серии бросков мячом, решил бросить сыну яйцо на голову.

Мальчик не мог ожидать такого коварного шага от отца и приложил все усилия, чтобы попасть в корзину. Теперь доверие между отцом и сыном, возможно, не будет таким прочным.

В этом сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ в 22 матчах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.