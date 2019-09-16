Неймар, Мбаппе и Рамос не сыграют в матче ПСЖ – "Реал"

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Неймар, Мбаппе и Рамос не сыграют в матче ПСЖ – "Реал"
Неймар, Мбаппе и Рамос не сыграют в матче ПСЖ – "Реал" / twitter.com/psg_inside

Целый ряд звездных футболистов не смогут сыграть в центральном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ – "Реал". Поединок состоится в Париже 18-го сентября.

Звездные лидеры французского ПСЖ бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе не помогут своей команде.

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Неймар пропускает поединок из-за дисквалификации. У него трехматчевая дисквалификация за оскорбление арбитров по итогам поединка 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона против "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Килиан Мбаппе не сможет помочь парижанам в противостоянии со "сливочными" из-за травмы. Из игроков ПСЖ из-за травм поединок пропустят защитник Тило Керер, полузащитник Юлиан Дракслер и нападающий Эдинсон Кавани.

У "Реала" также серьезные кадровые проблемы. В лазарете "королевского клуба" находятся Марко Асенсио, Лука Модрич и Иско. Дисквалификацию отбывают Начо и Серхио Рамос.

Результат матча ПСЖ – "Реал" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Неймар ПСЖ Реал
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