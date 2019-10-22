Неймар не попал в список претендентов на "Золотой мяч": в France Football назвали причины

Бразильский нападающий Неймар не попал в число претендентов на одну из самых престижных европейских наград – "Золотой мяч". Ею ежегодно награждает издание France Football лучшего футболиста в Европе.

Напомним, журнал France Football объявил часть имен номинантов на "Золотой мяч". Всего будет 70 претендентов на престижную награду. Церемония награждения состоится 2 декабря в театре Шатле в Париже.

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Бразильский нападающий Неймар, который до этого 8 раз подряд был среди номинантов, в список претендентов на награду не попал. Как объяснили свое решение в France Football, причин для этого несколько.

Первая – травмы игрока. Из-за нее он пропустил большую часть сезона. Неймар не сыграл матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Тогда английская команда победила 3:1 (это при том что в Манчестере победу праздновали именно игроки ПСЖ) и вышла в четвертьфинал. Также из-за травмы он не сыграл на Копа Америка, и пропустил начало чемпионата Франции.

Вторая причина – это поведение самого футболиста. Ему припомнили стычку с болельщиком после финала Кубка Франции. После словесной перепалки Неймар нанес удар в лицо зрителю на трибунах. А также то, как Неймар вел себя во время его возможного перехода в "Барселону" летом 2019 года. Трансфер так и не состоялся.

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