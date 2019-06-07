Неймар показал фото ужасной травмы в матче за сборную Бразилии

27-летний форвард ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар получил травму в товарищеском поединке против Катара.

Футболист был вынужден покинуть поле уже в середине первого тайма. Медицинское обследование показало, что Неймар получил разрыв связок правого голеностопа.

Читайте также: Девушка, которая обвиняет Неймара в изнасиловании, рассказала подробности на телевидении: видео

Неймар на своей странице в Instagram показал, как сейчас выглядит его травмирована нога. "После шторма приходит затишье", – подписал фото футболист.



Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии

Восстановление футболиста займет от трех до шести недель, если ему не потребуется операция.

Однако если же операция все же будет необходима, есть риск, что Неймар пропустит до четырех месяцев и вернется на поле только в октябре.

Ранее Спорт 24 писал, что 27-летнего футболиста обвиняют в изнасиловании, совершенном 15 мая в парижском отеле. Бразильская конфедерация футбола договорилась, что игрок даст показания на следующей неделе после товарищеских матчей. Также полиция конфискует телефон Неймара, который опубликовал интимные изображения девушки, обвинившей его в изнасиловании.

В то же время юридическое бюро "Фернандес и Абреу" отказалось работать с девушкой посля того, как пообщалось с ней, и разорвало контракт.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram