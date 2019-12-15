Неймар пришел на благотворительный ужин вместе с российской моделью: фото девушки

Форвард ПСЖ Неймар посетил благотворительный вечер в компании российской модели и актрисы Саши Лусс. Мероприятие было организовано компанией AEM, которая собирает средства для помощи детям из неблагополучных семей в Руанде.

О том, что пара была вместе на ужине, пишет издание Sportbuzzer.

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Девушке, как и футболисту, 27 лет. Она родилась в Магадане. Но еще в детстве с семьей переехала в Москву. В 13 лет девушка попала в модельное агентство. Позже девушка поступила в Кембридж на факультет "История литературы".

В начале 2010-х годов дела в модельном бизнесе у Саши Лусс пошли вверх. Она снялась в большом количестве фотосессий. Но девушка мечтала о карьере в кино. И в 2017 году она сыграла небольшую роль в фильме "Валериан и город тысячи планет". А уже в 2019 году сыграла главную роль в боевике Люка Бессона "Анна". Это фильм о советской разведчице-киллере, которая прикрывала настоящую профессию работой моделью.

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