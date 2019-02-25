Неймар расплакался, рассказывая о Месси: трогательное видео

Звездный нападающий французского ПСЖ Неймар заплакал, рассказывая о поддержке со стороны Лионеля Месси, когда бразилец играл в "Барселоне".

Бразилец рассказал, что Месси был особенным для него в каталонском клубе.

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"Сейчас расскажу это всем. Тогда, когда мне больше всего нужна была помощь, лучший в мире игрок проявил ко мне свою благосклонность", – признался Неймар.

Может ли Месси уговорить меня вернуться? Сложно, очень сложно сказать. Честно говоря, очень сложно, потому что Лео был для меня особенным парнем в "Барселоне". Когда я перешел в "Барсу", он сказал мне: "Я здесь, чтобы тебе помочь",

– рассказал Неймар в эфире Esporte Espectacular.

Отметим, что Неймар защищал цвета "Барселоны" с 2013 до 2017 года. После этого за рекордные 222 млн евро перешел в ПСЖ.

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