Неймар судится с "Барселоной", требуя у клуба 18 миллионов евро бонуса

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Неймар
Неймар

Бразильский футболист Неймар прибыл в Барселону на суд против местной команды. Игрок хочет отсудить у "Барселоны" 18 миллионов евро.

Речь идет о части бонуса, которую должен получить игрок при подписании нового контракта с "Барселоной". В целом сумма составляла 40 миллионов евро. Однако Неймар получил лишь 22 миллиона, когда продлил контракт с клубом в 2016 году.

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Однако "Барселона" подала встречный иск против игрока. Претензия футбольного клуба заключается в том, что бонус в размере 40 миллионов евро Неймару был предусмотрен за выполнение всего контракта – то есть до лета 2022 года. А учитывая то, что футболист летом 2017 года перешел в ПСЖ, то не выполнил перед клубом это обязательство. Поэтому они требуют вернуть часть средств - пропорциональную к тому периоду, который игрок не провел в "Барселоне".

Суд должен был состояться еще в начале 2019 года. Однако "Барселона" тогда требовала, чтобы ПСЖ предоставил оригиналы контракта Неймара. Поэтому рассмотрение дела пришлось перенести. На этот раз юристы снова требовали немало дополнительных документов, но судебное разбирательство все-таки решили провести. Поэтому Неймар прибыл в Барселону, чтобы дать свои показания в суде.

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Теги: Футбол ФК Барселона Неймар Спорт
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