Неймара дисквалифицировали на три матча за удар болельщика после матча: видео

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Неймар получил дисквалификацию
Неймар получил дисквалификацию

Форвард ПСЖ Неймар не сыграет в трех следующих матчах чемпионата Франции. Все из-за удара болельщика на трибунах.

Все произошло в финале Кубка Франции, в котором ПСЖ несколько неожиданно проиграл "Ренну" в серии пенальти.

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Неймар поднимался по трибуне за серебряными наградами. Во время этого у него возникла стычка с одним из зрителей на трибуне. Сначала бразилец закрыл его камеру на смартфоне, а после словесной перепалки ударил болельщика в лицо.

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За такой поступок Федерация футбола Франции решила дисквалифицировать Неймара на три матча чемпионата. На еще два матча бразилец получил условную дисквалификацию. Затем до конца сезона Неймар больше не сиграет. Ведь в чемпионате Франции осталось как раз три тура. ПСЖ же досрочно стал чемпионом Франции.

Стоит добавить, что перед тем Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Неймара тремя матчами дисквалификации в Лиге чемпионов за оскорбление арбитра Дамира Скомины. ПСЖ уже гарантировал себе место в групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы на следующий сезон. Если Неймар останется в парижском клубе, то пропустит первые три матча группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ПСЖ
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