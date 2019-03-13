Неймара могут дисквалифицировать на три матча за бранный пост в Instagram

Против игрока ПСЖ Неймара в УЕФА открыли дисциплинарное дело. Причиной стало высказывание футболиста после матча против "Манчестер Юнайтед".

Матч закончился поражением ПСЖ и вылетом из Лиги чемпионов. При этом третий гол, который и вывел МЮ в четвертьфинал ЛЧ, был забит с пенальти, назначенный в добавленное арбитром время с помощью системы видеоповтора. Сам матч Неймар пропускал из-за травмы.

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"Это позор! За VAR посадили отвечать 4-х человек, которые совершенно не разбираются в футболе. Какой там пенальти? Куда он должен был деть руку", – говорится в посте Неймара. Заканчивался он словами ah va pra pqp. Акроним pqp расшифровывается как puta que pariu. Это бранное выражение, буквально означает "проститутка, которая родила". В других значениях это можно перевести как "идите нах*й".

Пост Неймара в Instagram с ругательствами в сторону арбитров матча

Теперь же УЕФА открыл дисциплинарное дело против Неймара. Согласно регламенту, футболиста могут дисквалифицировать на срок от одного до трех матчей за "оскорбление или иное неспортивное поведение, которое нарушает основные правила".

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У УЕФА уже есть опыт дисквалификации игроков ПСЖ за критику судейства. В 2015 году тогдашний игрок ПСЖ Серж Орье также резко раскритиковал судейскую бригаду за удаление Златана Ибрагимовича в поединке с "Челси", за что получил дисквалификацию на 3 матча.