Неймару грозит суровая дисквалификация за удар болельщика в стиле Кличко: видео

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции (FFF) определится с наказанием для форварда ПСЖ Неймара.

На прошлой неделе ПСЖ позорно проиграл финал Кубка Франции, потеряв преимущество в 2 мяча над середняком Лиги 1 "Ренном". После матча Неймар ударил болельщика и вынужден был публично извиняться за свое поведение, а СМИ резко раскритиковали скандального бразильца.

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Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

За такое поведение Неймару грозит дисквалификация от 3-х до 8 матчей. Решение по этому делу может быть отложено до 10 мая.

В связи с этим Неймар имеет право принять участие в матче с "Монпелье" и может сыграть 4 мая с "Ниццей".

ПСЖ уже обеспечил себе чемпионство в Лиге 1 и просто доиграет чемпионат, где осталось провести 5 туров.

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