Некоторым футболистам "Карпат" нужно задуматься над тем, как они играют, – экс-тренер

7 Читати новину українською
Олег Бойчишин
Олег Бойчишин / fckarpaty.com

Спортивный директор "Карпат" Олег Бойчишин, который несколько раз возглавлял львовскую команду, поделился своим мнением относительно игроков команды.

Бойчишин считает, что некоторым игрокам львовского клуба нужно задуматься над тем, как они играют.

Читайте также: Украинские футболисты устроили голевую феерию в матче чемпионата Беларуси: видео

Я бы не разделял исполнителей на легионеров и украинцев. Если футболист не заслуживает того, чтобы играть в "Карпатах", ему здесь не место. Не скажу, что все легионеры соответствуют ожиданиям руководства клуба и болельщиков. Однако есть исполнители, имена которых можно смело называть: Ди Франко, Онгла, Йода, Папа Гуйе. Это те, кто усиливают команду. Вообще некоторым футболистам "Карпат" нужно задуматься над тем, как они играют. Без разделения на украинцев и легионеров – это одна команда,
– цитирует Бойчишина официальный сайт "львов".

После 25 туров львовские "Карпаты" набрали 25 очков и занимают 9-ю строчку. Отрыв от десятого места, которое предусматривает переходный матч с командой Первой лиги, всего одно очко. На 10-й строчке сейчас донецкий "Олимпик". Отрыв от зоны вылета – 7 очков.

Следующий матч "Карпаты" сыграют 27-го апреля против донецкого "Олимпика".

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
сегодня
12194
Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Карпаты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Известный английский клуб отказался доигрывать сезон: названа неожиданная причина
сегодня 10:53 Известный английский клуб отказался доигрывать сезон: названа неожиданная причина
169
Украинский футболист эпично наказал голкипера за финты у своих ворот: видео
26 апреля 20:39 Украинский футболист эпично наказал голкипера за финты у своих ворот: видео
256
На Гран-при Азербайджана произошла авария из-за канализационного люка: видео
26 апреля 13:27 На Гран-при Азербайджана произошла авария из-за канализационного люка: видео
83
Олимпийская чемпионка потеряла сознание во время интервью: видео
26 апреля 10:48 Олимпийская чемпионка потеряла сознание во время интервью: видео
63
Где можно купить билеты на матч Украина – Сербия на "Арене Львов"
25 апреля 21:08 Где можно купить билеты на матч Украина – Сербия на "Арене Львов"
106
Новости
Больше новостей
Залиште відгук