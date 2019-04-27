Некоторым футболистам "Карпат" нужно задуматься над тем, как они играют, – экс-тренер

Спортивный директор "Карпат" Олег Бойчишин, который несколько раз возглавлял львовскую команду, поделился своим мнением относительно игроков команды.

Бойчишин считает, что некоторым игрокам львовского клуба нужно задуматься над тем, как они играют.

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Я бы не разделял исполнителей на легионеров и украинцев. Если футболист не заслуживает того, чтобы играть в "Карпатах", ему здесь не место. Не скажу, что все легионеры соответствуют ожиданиям руководства клуба и болельщиков. Однако есть исполнители, имена которых можно смело называть: Ди Франко, Онгла, Йода, Папа Гуйе. Это те, кто усиливают команду. Вообще некоторым футболистам "Карпат" нужно задуматься над тем, как они играют. Без разделения на украинцев и легионеров – это одна команда,

– цитирует Бойчишина официальный сайт "львов".

После 25 туров львовские "Карпаты" набрали 25 очков и занимают 9-ю строчку. Отрыв от десятого места, которое предусматривает переходный матч с командой Первой лиги, всего одно очко. На 10-й строчке сейчас донецкий "Олимпик". Отрыв от зоны вылета – 7 очков.

Следующий матч "Карпаты" сыграют 27-го апреля против донецкого "Олимпика".

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