Нелепый ляп вратаря "Лиона" позволил "Бенфике" одержать победу в Лиге чемпионов: видео

В Лиге чемпионов в группе G закрутилась нешуточная интрига после того, как "Лион" проиграл в третьем туре португальской "Бенфике". Лиссабонская команда может благодарить за свою победу вратаря французов.

Уже на старте матча "орлы" неожиданно открыли счет в игре. Свою фамилию на табло зажег Сильва. После перерыва французы сумели отыграться благодаря голу своего лидера Мемфиса Депая.

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Казалось, что "Лиону" удастся одержать победу, поскольку подопечные Руди Гарсии выглядели лучше. Но все карты наставнику французов спутал вратарь Антони Лопеш.

На 86 минуте 29-летний португалец, видимо, забыл, что защищает цвета французов, а не лиссабонцев. Лопеш решил быстро ввести мяч в игру и отправил его прямо на Пицци.

30-летний полузащитник долго не думал и сразу пробил по пустым воротам. 2:1 – "Бенфика" одержала важную победу.

Видео гола Пицци

После трех туров ситуация в группе G одна из самых интересных. Лидер квартета "Лейпциг" набрал 6 очков. "Зенит" и "Лион" отстают на два балла, а лиссабонцы на расстоянии одной победы.