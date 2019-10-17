Нельзя просто стоять перед ним, нужно быть умным: Гвоздик рассказал о бое с Бетербиевым

Александр Гвоздик пообщался с журналистами перед поединком против Артура Бетербиева. Боксеры встретятся 18 октября в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

Гвоздик в комментарии боксерскому порталу boxingscene рассказал, что не планирует обмениваться с Артуром ударами, ведь россиянин может мощно ударить.

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Прежде всего, нужно быть умным. Это парень, который может ударить. Мне нужно быть сфокусированным. Нельзя просто стоять перед ним и принимать удары. Это не очень хорошая стратегия, это неразумно. Так что у нас есть свой план на бой, который мы постараемся реализовать на ринге. Я знаю, что мы стремимся выиграть этот бой,

– сказал Гвоздик.

Также украинский чемпион WBC прокомментировал работу тренера Тедди Атласа.

Тедди Атлас отлично делает свою работу в течение всех семи недель тренировочного лагеря. Он вкладывает мне в голову нужные вещи. Так что, думаю, это сработает,

– резюмировал Гвоздик.

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?

Бой состоится в ночь на 19 октября в США. В Украине бой начнется около 05:30 по киевскому времени. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

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Бетербиев завоевал титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлингом в бою за вакантный пояс IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде. После этого он провел две защиты своего пояса.

Гвоздик завоевал титул WBC в полутяжелом весе 1 декабря 2018 года. В Канаде украинец нокаутировал Адониса Стивенсона. В ночь на 31 марта Гвоздик в Филадельфии провел первую защиту титула и уверенно победил француза Дуду Нгумбу.