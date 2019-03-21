Немецкие болельщики трогательным перформансом попрощались со звездами "Баварии": фото

Болельщики сборной Германии устроили яркий перформанс перед началом товарищеского матча с Сербией.

Перформанс был посвящен футболистам "Баварии" Матсу Хуммельсу, Томасу Мюллеру и Жерому Боатенгу, которые прекратили выступление за национальную команду по решению главного тренера Йоахима Лева.

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Фанаты выложили на трибуне слово "спасибо" и номера, под которыми игроки выступали за сборную, – 5, 13 и 17.

Жером Боатенг в своем Facebook поблагодарил болельщиков.

Отметим, что сборная Сербии, которая является соперником Украины в квалификации Евро-2020, сыграла против сборной Германии вничью.

Как писал Спорт24, наставник сборной Германии принял непростое решение больше не вызывать Хуммельса, Мюллера и Боатенга в сборную. Игроки уже успели прокомментировать решение тренера.

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