Немецкий клуб продал более 68 тысяч билетов на воображаемый матч

Клуб четвертой лиги Германии "Лейпциг" продал на игру против "невидимого соперника" более 68 тысяч виртуальных билетов. Это клуб сделал для того, чтобы хоть как-то продлить существование клуба в такое непростое время.

Билеты можно было приобрести в фан-магазине за 1 евро. Такую продажу билетов клуб объяснил тем, что сейчас тяжелая ситуация из-за пандемии коронавируса, все чемпионаты остановили, а клубу нужно как-то существовать.

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Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

Эти деньги принесут пользу клубу во времена коронавирусного кризиса, – написали представители клуба.

Отметим, что болельщики клуба недолго думая приобрели виртуальные билеты на матч.

Интересно, что реальные рекорды посещаемости на стадионе "Плаш" датируются 1955 годом, когда местная команда играла с мюнхенской "Баварией" (55 тысяч зрителей). В 1987 году, когда почти 120 000 человек пришли на игру "Локомотива" против французского "Бордо" в Кубке УЕФА, от такого количества болельщиков на трибунах голова идет кругом.

Вот, что значит настоящая преданность и любовь болельщиков к клубу.

Именно такие небольшие клубы, которые не имеют финансовой стабильности могут пострадать в результате кризиса больше всего.

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