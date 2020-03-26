24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Немецкий клуб продал более 68 тысяч билетов на воображаемый матч

- Читати новину українською

Клуб четвертой лиги Германии "Лейпциг" продал на игру против "невидимого соперника" более 68 тысяч виртуальных билетов. Это клуб сделал для того, чтобы хоть как-то продлить существование клуба в такое непростое время.

Билеты можно было приобрести в фан-магазине за 1 евро. Такую продажу билетов клуб объяснил тем, что сейчас тяжелая ситуация из-за пандемии коронавируса, все чемпионаты остановили, а клубу нужно как-то существовать.

Читайте также Футболисты немецкого клуба отказались от зарплат, чтобы помочь команде

Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

Эти деньги принесут пользу клубу во времена коронавирусного кризиса, – написали представители клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROSSE LOK-SPENDENAKTION LEUTE, MACHT DIE BUDE VOLL! +++ Die Rekordjagd im Bruno-Plache-Stadion +++ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Europa, Deutschland und Leipzig sind fest im Würgegriff eines unsichtbaren Gegners. Menschen und Unternehmen stehen vor einem Scherbenhaufen und Existenzängsten. Leider haben auch Fußballvereine große Probleme. Durch die aktuell fehlenden Heimspiele ergeben sich in Leipzig-Probstheida große finanzielle Lücken! ABER wir haben schließlich immer noch uns und immer ein Ass im Ärmel! Viele Fans und Unterstützer haben sich bereits an uns gewandt, wollen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine Idee kam hierbei besonders häufig auf: Nämlich die von virtuellen Karten, wie sie aktuell auch an vielen anderen Orten zum Einsatz kommen. ABER wir wären ja nicht Lok Leipzig, wenn wir nicht noch einen draufsetzen würden und dürfen euch daher ein ganz heißes Eisen vorstellen ... "LEUTE, MACHT DIE BUDE VOLL!" Am Freitag, den 8. Mai um 19:30 Uhr empfängt der 1. FC Lokomotive Leipzig den Unsichtbaren Gegner! Hierfür verkaufen wir ab sofort symbolische Eintrittskarten. Und jetzt kommt der Hammer: Wir wollen hierbei den Zuschauerrekord im "Bruno" knacken. 1955 waren zuletzt 55.000 Zuschauer bei einem Spiel in unserem Stadion. Schaffen wir das? Klar schaffen wir das! Für den lächerlich niedrigen Preis von nur einem Euro pro Karte seid ihr bereits dabei. Gerne dürft ihr zwei, drei, zehn, zwanzig, hundert oder noch mehr Karten erwerben. So lasst es uns GEMEINSAM angehen. Denn wer, wenn nicht wir?! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In unserer Story gibt's die Tickets. Die Tickets gibt es ganz bequem im Onlineshop, der Fanshop im der Stadt muss aktuell zwingend geschlossen bleiben. Das schicke Sonderticket erhaltet ihr dabei automatisch per E-Mail. Einen haben wir noch: Die zehn Personen, die die meisten Eintrittskarten erwerben, dürfen sich auch eine besondere Überraschung freuen, die man sonst mit keinem Geld der Welt kaufen kann. ;-) _______ #gemeinsamfürlok #rekordjagd

Допис, поширений 1. FC Lokomotive Leipzig e.V. (@1fclokleipzig)

Отметим, что болельщики клуба недолго думая приобрели виртуальные билеты на матч.

Интересно, что реальные рекорды посещаемости на стадионе "Плаш" датируются 1955 годом, когда местная команда играла с мюнхенской "Баварией" (55 тысяч зрителей). В 1987 году, когда почти 120 000 человек пришли на игру "Локомотива" против французского "Бордо" в Кубке УЕФА, от такого количества болельщиков на трибунах голова идет кругом.

Вот, что значит настоящая преданность и любовь болельщиков к клубу.

Именно такие небольшие клубы, которые не имеют финансовой стабильности могут пострадать в результате кризиса больше всего.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Великий пост 2020: история и правила соблюдения
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 14:55 Туалетная бумага и маски: звездный футболист "Милана" устроил огненную вечеринку на карантине
Юрій Семенюк
сегодня 15:26 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
23 марта 15:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 12:17 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
25 марта 19:18 Усик запустил новый челлендж во время карантина: видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук