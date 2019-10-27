Немецкий вратарь Цилер отправил в нокаут соперника, забившего спасительный гол: видео
В матче второй немецкой Бундеслиги вратарь Рон-Роберт Цилер из "Ганновера" в конце матча пропустил гол. после чего отправил в нокаут соперника.
"Ганновер" играл против "Карлсруэ" на выезде. Хозяевам удалось сравнять счет на 90+5 минуте матча. Отличился Гордон. Раздраженный этим Цилер решил ударить по мячу, который вылетал из его ворот. Но промахнулся, и попал в соперника, отправив того в нокаут.
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За это Цилер получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче. Поэтому он покинул поле досрочно. Сама игра так и закончилась вничью 3:3.
Стоит отметить, что Цилер в 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии.
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