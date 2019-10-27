Немецкий вратарь Цилер отправил в нокаут соперника, забившего спасительный гол: видео

В матче второй немецкой Бундеслиги вратарь Рон-Роберт Цилер из "Ганновера" в конце матча пропустил гол. после чего отправил в нокаут соперника.

"Ганновер" играл против "Карлсруэ" на выезде. Хозяевам удалось сравнять счет на 90+5 минуте матча. Отличился Гордон. Раздраженный этим Цилер решил ударить по мячу, который вылетал из его ворот. Но промахнулся, и попал в соперника, отправив того в нокаут.

Читайте также: Стали известны детали травмы Зинченко: игрок не сыграет за сборную Украины против Сербии

За это Цилер получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче. Поэтому он покинул поле досрочно. Сама игра так и закончилась вничью 3:3.

Немного ММА из второй Бундеслиги. Вратарь «Ганновера» пропустил гол, а потом прописал обидчику по почкам pic.twitter.com/gl0jzIED9j — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2019

Стоит отметить, что Цилер в 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии.