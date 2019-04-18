Немецкий журналист жестко раскритиковал украинца Коноплянку

Журналист издания Westdeutsche Allgemeine Zeitung Томас Тартеманн подверг серьезному сомнению необходимость присутствия в "Шальке" полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки.

Немецкое издание WAZ сообщает, что зарплата Евгения Коноплянки в "Шальке" составляет 4 миллиона евро в год, а Тартеманн заявил, что она не соответствует самоотдаче украинца на поле.

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По его словам, футболист сыграл "12 бедных поединков", 10 раз оказался на скамейке запасных.

Его не было в команде. Это мое решение. Если у вас под рукой столь большой отряд футболистов, случается, что кому-то может не найтись места даже в запасе,

– объяснил отсутствие Коноплянки в заявке на матч с "Нюрнбергом" главный тренер "Шальке" Хуб Стевенс.

Спорт 24 писал, что Евгений Коноплянка серьезно думает о смене клуба в ближайшее время. Возможное расставание с гельзенкирхенским клубом Коноплянка уже обсудил со своим ближайшим окружением.

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