Немецкому хоккеисту жутко разбили лицо жестким ударом во время игры: видео

Нападающий молодежной сборной Германии по хоккею Доминик Бокк получил жуткую травму в матче третьего тура молодежного чемпионата мира-2020. Его команда встречалась со сборной Канады.

В одном из эпизодов защитник канадцев Джейкоб Берндард-Докер попал немецком форварду клюшкой по лицу и разбил ему нос.

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У Бокка началось сильное кровотечение, и он был вынужден покинуть площадку. На некоторое время в игре наступила пауза, чтобы очистить лед от крови.

Dominik Bokk left bloodied after taking a high-stick pic.twitter.com/iXWJwU3Uy7 — TSN (@TSN_Sports) 30 декабря 2019 г.

Кто такой Бокк?

Лидер нападения сборной Германии на МЧМ-2020. За три матча он записал на свой счет 5 (3+2) очков. Впрочем, он не помог Германии избежать поражения от Канады (1:4).

В последнем туре группового этапа МЧМ-2020 Германия сыграет против России. Состояние здоровья Бокка пока что остается неизвестным.