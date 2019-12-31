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Немецкому хоккеисту жутко разбили лицо жестким ударом во время игры: видео

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Доминик Бокк / twitter.com/canes_fanly

Нападающий молодежной сборной Германии по хоккею Доминик Бокк получил жуткую травму в матче третьего тура молодежного чемпионата мира-2020. Его команда встречалась со сборной Канады.

В одном из эпизодов защитник канадцев Джейкоб Берндард-Докер попал немецком форварду клюшкой по лицу и разбил ему нос.

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У Бокка началось сильное кровотечение, и он был вынужден покинуть площадку. На некоторое время в игре наступила пауза, чтобы очистить лед от крови.

Кто такой Бокк?
Лидер нападения сборной Германии на МЧМ-2020. За три матча он записал на свой счет 5 (3+2) очков. Впрочем, он не помог Германии избежать поражения от Канады (1:4).

В последнем туре группового этапа МЧМ-2020 Германия сыграет против России. Состояние здоровья Бокка пока что остается неизвестным.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Хоккей
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