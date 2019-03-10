Немка Херрманн сенсационно выиграла персьют на Чемпионате мира, Меркушина – 15-я
В шведском Эстерсунде завершился женский персьют в рамках Чемпионата мира. Украинские биатлонистки не смогли зацепиться за высокие места, в то время как победу неожиданно одержала немка Дениз Херрманн.
До последней стрельбы лидировала Мона Брорссон, однако шведка не закрыла четыре мишени во время "стойки". Этим воспользовалась Херрманн, которая чисто отстрелялась и уверенно выиграла гонку.
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Борьбу за второе место отчаянно вели немка Лаура Дальмайер и норвежка Тириль Экгофф. На финише последняя оказалась быстрее и получила второе место, а Дальмайер довольствовалась бронзой.
Анастасия Меркушина, которая стартовала 28-й, сумела улучшить свою позицию. Украинка с четырьмя кругами штрафа финишировала 15-й – лучший результат среди украинок.
Валентина Семеренко стартовала 29-й, однако, "настреляв" аж 6 кругов штрафа скатилась на 38 место. Юлия Джима снялась с гонки.
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