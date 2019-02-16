Немка Херрманн выиграла гонку преследования в Солт-Лейк-Сити, украинки провалили гонку

В Солт-Лейк-Сити (США) завершилась женская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержала Дениз Херрманн. Несмотря на то, что после последней стрельбы она шла позади соотечественницы Франциски Хильдебранд, ей удалось вырваться вперед.

Читайте также: Биатлон: Кристиансен неожиданно победил в спринте в Солт-Лейк-Сити, украинцы за пределами топ-30

На третьем месте финишировала финка Кайса Макаряйнен. А вот судьбу четвертого места определил фотофиниш: Марти Розеланд все же опередила Анастасию Кузьмину.

Украина была представлена Юлией Джимой и Яной Бондарь. Что касается Надежды Белкиной, то она решила не стартовать. А Мария Кручова не пробилась на персьют из-за провального выступления в спринте, где она заняла аж 73 позицию.

Выйдя на старт десятой, Джима потеряла целых 23 ступеньки. Как следствие, лишь 33 место. Что касается Бондарь, то она финишировала 48-й. В пассиве Юлии и Яны четыре и шесть неточных выстрелов соответственно.

1. Дениз Херрманн (0+0+1+1) 28:03.4

2. Франциска Хильдебранд (0+0+0+1) +4.2

3. Кайса Макарайнен (2+0+1+0) +16.5

...

33. Юлия Джима (1+0+1+2) +2:46.7

48. Яна Бондарь (1+0+2+3) +4:58.9

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram