Немка Херрманн выиграла гонку преследования в Солт-Лейк-Сити, украинки провалили гонку

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Дениз Херрманн
Дениз Херрманн / Фото з відкритих джерел

В Солт-Лейк-Сити (США) завершилась женская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержала Дениз Херрманн. Несмотря на то, что после последней стрельбы она шла позади соотечественницы Франциски Хильдебранд, ей удалось вырваться вперед.

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На третьем месте финишировала финка Кайса Макаряйнен. А вот судьбу четвертого места определил фотофиниш: Марти Розеланд все же опередила Анастасию Кузьмину.

Украина была представлена Юлией Джимой и Яной Бондарь. Что касается Надежды Белкиной, то она решила не стартовать. А Мария Кручова не пробилась на персьют из-за провального выступления в спринте, где она заняла аж 73 позицию.

Выйдя на старт десятой, Джима потеряла целых 23 ступеньки. Как следствие, лишь 33 место. Что касается Бондарь, то она финишировала 48-й. В пассиве Юлии и Яны четыре и шесть неточных выстрелов соответственно.

1. Дениз Херрманн (0+0+1+1) 28:03.4
2. Франциска Хильдебранд (0+0+0+1) +4.2
3. Кайса Макарайнен (2+0+1+0) +16.5
...
33. Юлия Джима (1+0+1+2) +2:46.7
48. Яна Бондарь (1+0+2+3) +4:58.9

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Теги: Спорт Новости биатлона Юлия Джыма
Источник: 24 Канал
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