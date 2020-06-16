Мэр Киева Виталий Кличко уже привык к своим языковым ляпам и научился смеяться над ним. 15 июня во время онлайн пресс-конференции Кличко запутался в собственных словах, что вызвало бурный смех у всех, кто это услышал.

Теперь мэр записал видео, в котором иронизирует над собой и конфузом, пишет 24 канал.

Как это было "Пис*ка... После": Виталий Кличко выдал новый мегаляп в прямом эфире – видео

Брифинги Виталия Кличко

Виталий Кличко отличается от других мэров украинских городов не только спортивными достижениями, но и смешными ляпами.

В течение шести лет Кличко руководит всеми делами столицы Украины, общается с журналистами и дает брифинги и пресс-конференции. И сейчас, в период пандемии коронавируса, Кличко ежедневно информирует киевлян о количестве больных COVID-19, о карантине и также отвечает на вопросы, которые ему присылают онлайн журналисты.