Необычная акция "Динамо", Усику и Ломаченко предлагают гражданство РФ: новости спорта 7 мая

В четверг, 7 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

"Динамо" устроило "поджог" травы на стадионе Лобановского

Киевское "Динамо" устроило виртуальный "поджог" газона на домашнем стадионе в качестве акции, которая должна напомнить людям о проблеме лесных пожаров в Украине. Киевский гранд сообщил, что намерен выжечь траву на своем домашнем поле, а также призвал сделать это на НСК "Олимпийский" и "Арене-Львов".

Идею "Динамо" поддержала полтавская "Ворскла". "Ворскляне" призвали украинцев отказаться от выжигания сухостоя и сообщать в полицию о случаях поджогов.

От начала года пожары уничтожили в Украине более 17 тысяч гектаров лесной местности. Верховная Рада приняла законопроект, усилив штрафы за костер в лесах Украины.

В России готовы предоставить гражданство Усику и Ломаченко

Украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко готовы предоставить российское гражданство. В России решили поддержать спортсменов после того, как Усика и Ломаченко раскритиковали в Украине за участие в российском фильме на религиозную тематику.

В нашем материале Российский спецназ, Шарий, Онуфрий: что не так с Усиком и Ломаченко

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев убежден, что большинство украинцев любят Усика и Ломаченко.

За участие в российском фильме Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца".

Бундеслига официально объявила о возобновлении сезона

Немецкая Бундеслига первой из топ-европейских чемпионатов возобновляет футбольный сезон. Бундеслига официально объявила о продлении сезона после того, как правительство разрешило проводить матчи.

Два высших немецких дивизиона возобновят проведение матчей без зрителей на стадионах с 16 мая. Дерби между "Боруссией" Дортмунд и "Шальке" будет среди первых матчей. "Шмели" сообщили, что игра состоится 16-го мая в 16:30.

Легенды бокса Тайсон и Холифилд возвращается на ринг

Легенды мирового бокса – 57-летний Эвандер Холифилд и 53-летний Майк Тайсон объявили о своем возвращении на ринг.

Экс-чемпион мира в тяжелой весовой категории Холифилд проведет несколько выставочных боев и поддержит благотворительную кампанию, которая предоставляет молодежи ресурсы, необходимые им для эмоционального развития и обучения во время пандемии коронавируса.

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Несколько выставочных поединков ради сбора пожертвований в пользу благотворительных организаций намерен провести и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон.

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