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Необычные зимние виды спорта, о которых вы раньше не слышали: видео

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Спорт наизнанку / 24 канал

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – зима и снег – это не повод для спорсменов прятаться на несколько месяцев в спортзале. Напротив, временный снежный покров ежегодно вдыхает новую жизнь в привычные для всех дисциплины. Например, в Германии происходит настоящий чемпионат по выбрасыванию елок. Что интересно, участие в соревнований берут люди из разных стран.

Также в выпуске:

Приключенческие гонки родились 1980 годах и сразу завоевали любовь и популярность среди атлетов. В этих соревнованиях на выживание есть три традиционные дисципилны:

  1. каякинг;
  2. трекинг;
  3. горный велосипед.

Смотрите полный выпуск программы "Спорт наизнанку":

 

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Теги: Спорт Новости Спорта
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