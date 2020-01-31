Необычные зимние виды спорта, о которых вы раньше не слышали: видео

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – зима и снег – это не повод для спорсменов прятаться на несколько месяцев в спортзале. Напротив, временный снежный покров ежегодно вдыхает новую жизнь в привычные для всех дисциплины. Например, в Германии происходит настоящий чемпионат по выбрасыванию елок. Что интересно, участие в соревнований берут люди из разных стран.

Также в выпуске: Приключенческие гонки родились 1980 годах и сразу завоевали любовь и популярность среди атлетов. В этих соревнованиях на выживание есть три традиционные дисципилны: каякинг; трекинг; горный велосипед. Смотрите полный выпуск программы "Спорт наизнанку":