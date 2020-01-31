Необычные зимние виды спорта, о которых вы раньше не слышали: видео
В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – зима и снег – это не повод для спорсменов прятаться на несколько месяцев в спортзале. Напротив, временный снежный покров ежегодно вдыхает новую жизнь в привычные для всех дисциплины. Например, в Германии происходит настоящий чемпионат по выбрасыванию елок. Что интересно, участие в соревнований берут люди из разных стран.
Также в выпуске:
Приключенческие гонки родились 1980 годах и сразу завоевали любовь и популярность среди атлетов. В этих соревнованиях на выживание есть три традиционные дисципилны:
- каякинг;
- трекинг;
- горный велосипед.
Смотрите полный выпуск программы "Спорт наизнанку":
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