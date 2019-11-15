Неожиданно погибла 18-летняя украинская призерка чемпионата Европы по боксу Амина Булах
Член женской молодежной сборной Украины Амина Булах погибла при трагических обстоятельствах.
Сейчас детальные обстоятельства смерти остаются неизвестными. Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.
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18-летняя боксер из Кропивницкого была чемпионкой Украины. В сентябре этого года Алина выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы в столице Болгарии Софии.
Прощание с Аминой состоится 16 ноября, в 12:00 в городе Кропивницкий, по адресу: ул. Волкова 6, корпус 4, кв. 4.
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