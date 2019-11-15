Неожиданно погибла 18-летняя украинская призерка чемпионата Европы по боксу Амина Булах

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Амина Булах погибла / ФБУ

Член женской молодежной сборной Украины Амина Булах погибла при трагических обстоятельствах.

Сейчас детальные обстоятельства смерти остаются неизвестными. Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

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18-летняя боксер из Кропивницкого была чемпионкой Украины. В сентябре этого года Алина выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы в столице Болгарии Софии.

Прощание с Аминой состоится 16 ноября, в 12:00 в городе Кропивницкий, по адресу: ул. Волкова 6, корпус 4, кв. 4.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Бокс Спорт Новости Спорта Потери
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