Неожиданно скончался бывший игрок донецкого "Олимпика"

В возрасте 42 лет не стало бывшего игрока донецкого "Олимпика" Дмитрия Логвинова

Дмитрий Логвинов защищал цвета "Олимпика", когда команда выступала еще в Первой лиге – с 2004 по 2009 годы. Впоследствии, закончив карьеру, он остался в клубе работать на тренерской должности.

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"Последний год Дмитрий отчаянно боролся за жизнь со страшной болезнью, но... 23 ноября Дмитрия Логвинова не стало", – говорится в сообщении "Олимпика".