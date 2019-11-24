Неожиданно скончался бывший игрок донецкого "Олимпика"

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Умер Дмитрий Логвинов

В возрасте 42 лет не стало бывшего игрока донецкого "Олимпика" Дмитрия Логвинова

Дмитрий Логвинов защищал цвета "Олимпика", когда команда выступала еще в Первой лиге – с 2004 по 2009 годы. Впоследствии, закончив карьеру, он остался в клубе работать на тренерской должности.

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"Последний год Дмитрий отчаянно боролся за жизнь со страшной болезнью, но... 23 ноября Дмитрия Логвинова не стало", – говорится в сообщении "Олимпика".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Потери Новости Спорта ФК Олимпик Спорт Футбол
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